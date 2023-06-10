МАГАТЭ должно сообщить, когда начнется процедура остановки.

Распоряжение Госатомрегулирования о выводе последнего энергоблока на Запорожской АЭС в режим "холодной остановки" по состоянию на утро, 10 июня, не выполнено.

"По состоянию на утро энергоблок не выведен в холодную остановку. Вчера должны были начинать выводить", - рассказала эксперт по атомной энергетике Ольга Кошарная в комментарии УНИАН.

По ее словам, с технической точки зрения, чтобы вывести энергоблок из "горячей остановки" в "холодную", надо уменьшить температуру первого контура с 275 до 70 градусов. Процесс занимает двое-трое суток. Однако Кошарная подчеркнула, что именно международное агентство по атомной энергии должно сообщить, когда фактически начнут процедуру перевода в холодную остановку.

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По данным УНИАН, пока МАГАТЭ не публиковало информации по этому вопросу.

Ситуация на Запорожской АЕС - "холодная остановка"

9 июня Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение вывести в "холодную остановку" энергоблок № 5 Запорожской АЭС, который последний из шести блоков работал в горячей остановке.

Распоряжение выдано "Энергоатому" в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности, а именно требований к системам аварийного охлаждения ядерного топлива.

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