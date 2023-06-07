Проблема может откладываться на несколько дней или недель, "но проблема будет", говорит Гросси.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) прогнозирует, что ситуация с нехваткой воды для обеспечения потребностей Запорожской атомной электростанции после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, вскоре станет критической.

Как отметил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в комментарии Sky News, ЗАЭС может остаться без воды, которая необходима для охлаждения ее шести реакторов, в течение нескольких недель.

"Безусловно, существует опасность. Возможно, через несколько недель или месяц, но нужно что-то делать. Мы не хотим создавать панику, но это серьезная ситуация. Обычно требуется гарантированное количество воды, циркулирующей в реакторах. Если вы начнете терять ее, у вас возникнет проблема. Проблема может отложиться на несколько дней или недель, но проблема будет", – констатировал Гросси.

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Ситуация на ЗАЭС после подрыва дамбы Каховской ГЭС - что надо знать

В начале полномасштабной войны российские оккупанты захватили ЗАЭС и ее город-сателлит Энергодар. Последние несколько месяцев все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии остановки.

И без того ужасную ситуацию с безопасностью на крупнейшей атомной станции Европы усугубил очередной теракт РФ – подрыв дамбы Каховской ГЭС. Охлаждение реакторов ЗАЭС происходит с использованием воды из Каховского водохранилища, которое стремительно теряет воду после подрыва дамбы.

Эксперты предупреждают, что оккупанты могли украсть насосные мобильные станции, позволяющие поддерживать уровень воды после подрыва.

На этом фоне стало известно, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси совершит новый визит в Украину. По его словам, визит состоится на следующей неделе.

Между тем украинские власти предупредили, что над ЗАЭС в любой момент может быть потерян контроль, и призвали жителей оккупированного Энергодара эвакуироваться.

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