Тем временем "Газпром" обвинил Siemens в том, что она якобы устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах "Северного потока-1".

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не рассматривался.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Reuters.

По его словам, этот шаг сыграл бы на руку только президенту России Владимиру Путину.

"Вот почему, на мой взгляд, это было бы неправильно и не вариант", - сказал Роберт Хабек в беседе с представителями стекольной компании в земле Тюрингия.

"Газпром" обвиняет Siemens

Ранее зампредседателя правления российской компании "Газпрома" Виталий Маркелов обвинил компанию Siemens в том, что она якобы устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода "Северный поток-1", передает ТАСС.

"Компании Siemens мы отправили 10 писем, компания Siemens устранила не больше четверти неисправностей, по остальным мы, к сожалению, так и не получили конструктивных предложений по восстановлению безопасности, надежности двигателей в соответствии со всеми требованиями законодательства Российской Федерации", - сказал Маркелов.

Такоже он заявил, что "Газпром" намерен вскоре опубликовать часть деловой переписки с Siemens по поводу ремонта турбин для "Северного потока-1".

"Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют "Газпром" в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Все ровно наоборот. Это они не выполняют контрактных обязательств по обслуживанию компрессорных станций... Кстати, часть нашей переписки с партнерами будет скоро опубликована", - заметил он.

Помимо этого Маркелов добавил, что отправка турбины Siemens из Канады в Германию вместо России якобы не соответствует условиям контракта.

Поставки российского газа в ЕС

Как сообщал УНИАН, ранее российский монополист "Газпром" заявил, что по технически причинам остановит еще одну турбину Siemens.

В связи с этим суточная пропускная способность газопровода "Северный поток" составит не более 33 миллионов кубических метров топлива. Это 20% от общей мощности.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на поставки газа из России больше нельзя полагаться.

Северный поток-2 - что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства газопровода"Северный поток-2". Его должны были запустить после сертификации.

22 февраля 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

В тот же день немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды отказался поддерживать российский газопровод "Северный поток-2". Его создали для обхода санкций США, чтобы завершить строительство.

23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении России из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

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