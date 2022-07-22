Поставки российского газа "не будут безопаснее" и в будущем, считает он.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на поставки газа из России больше нельзя полагаться.

Об этом пишет ZEIT.

Шольц считает Россию небезопасным поставщиком газа. По его словам, поставки в дальнейшем "не будут безопаснее, чем сейчас".

"Вот почему мы предпочитаем перестраховываться. Мы сделаем все возможное, чтобы пережить эту ситуацию как страна", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее власти Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа. В стране выросли цены на газ.

Недавно канцлер Шольц заявил, что в связи с газовым кризисом жители страны смогут рассчитывать на поддержку и анонсировал старт льготной программы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Германия может остановить экспорт газа в соседние страны, если будет ощущать его нехватку.

10 июля Канада согласилась вернуть в ФРГ отремонтированные компанией Siemens Canada турбины для газопровода "Северный поток-1".

Украина осудила это решение, заявив, что передача турбины позволит России и дальше использовать энергетику как инструмент гибридной войны.

А 15 июля Германия сообщила, что прекратит закупать российские уголь и нефть с 1 августа и с 31 декабря 2022 года.

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