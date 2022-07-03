В Берлине бояться, что временная остановка в середине июля затянется по политическим мотивам.

Россия может прекратить поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток-1".

Об этом глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер заявил изданию WAZ.

Он отметил, что ситуация вокруг поставок российского газа является очень напряженной. РФ сократила поставки по "Северному потоку-1" на 60%, а озвученные ею "технические причины" являются неубедительными, отмечает Мюллер.

Он также обеспокоен планами России полностью остановить поставки газа в середине июля на десять дней для ежегодного "технического обслуживания".

"Мы задаемся вопросом, не превратится ли это техническое обслуживание в более продолжительное политическое обслуживание... Если в ходе обслуживания поток газа из России сокращается на более длительный период по политическим причинам, то об экономии нужно говорить серьезнее", - отметил Мюллер.

Мюллер отметил, что при таких условиях жителям страны придется экономить на отоплении зимой.

"Путин дал понять, что теперь игра ведется по российским правилам... Именно поэтому министр экономики Роберт Хабек также забил тревогу. Ситуация может ухудшиться", - заявил Мюллер.

Как сообщал УНИАН, российский "Газпром" полностью остановит подачу газа в Европу газопроводом "Северный поток" с 11 по 21 июля для проведения ремонта.

В целом, в июне Россия почти вдвое уменьшила объемы поставок газа в страны Евросоюза.

Транзит через украинскую ГТС в Европу сейчас на 60% меньше забронированного уровня.

Кроме того, в середине июня Россия сокращала пропускную способность своего газопровода "Северный поток-1" до 40%, сославшись на проблемы с оборудованием.

Также в середине июня в течение недели не работал газопровод "Турецкий поток", который якобы нуждался в ремонте.

"Газпром" пытается помешать созданию достаточных запасов природного газа в Европе до наступления отопительного сезона.

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