Сейчас этот потенциал экспорта электроэнергии - на уровне до 2,5 ГВт.

Украина в ближайшие годы способна увеличить экспорт электроэнергии в Европейский Союз до 6 ГВт.

Об этом во время открытия V украинско-немецкого экономического форума заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что до войны 70% произведенной электроэнергии в Украине были "чистой" энергией - ее производили за счет атомной, гидро и возобновляемой генерации.

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"Мы сейчас имеем потенциал экспорта электроэнергии на уровне до 2,5 ГВт и уже в ближайшие годы можем увеличить этот потенциал до 6 ГВт. Имеем потенциал к созданию водородной экосистемы. Украина занимает второе место в Европе после Норвегии по объемам залежей природного газа. Украинские газохранилища — крупнейшие в Европе и могут служить своеобразным "газовым сейфом", которым будут пользоваться европейские компании. Так мы усилим энергетическую безопасность ЕС, положим конец российскому газовому шантажу, дадим европейскому бизнесу ресурсы для развития", — отметил он.

Атака России на энергосистему Украины:

Утром 10 октября Россия совершила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. Было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки.

18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечение на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.

С 10 по 18 октября 408 объектов украинской инфраструктуры подверглись вражеским атакам и разрушениям.

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