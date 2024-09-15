Россия адаптирует свою тактику ударов по украинской энергетике, нацеливаясь на распределительные станции.

Если западные союзники, в частности, США и Британия, не пересмотрят свою позицию по ударам дальнобойным оружием, то Украина может проиграть энергетическую войну с Россией уже этой зимой.

Как пишет Politico, Вашингтон пока не готов разрешить Украине наносить удары по российским аэродромам американскими ракетами большой дальности - хотя он может снять ограничения на использование британских ракет Storm Shadows. В то же время, отмечает бывший посланник США в НАТО Курт Волкер, без разрешения на использование американских ракет этого будет недостаточно.

Как пишет издание, украинские чиновники опасаются, что предстоящая зима может стать для Украины переломным моментом в энергетической войне.

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"Во многом это связано с тем, что российское командование адаптирует тактику авиаударов, извлекая уроки из своей предыдущей неудачной бомбардировочной кампании по разрушению энергетической системы страны, а недавние поставки в Россию иранских баллистических ракет ближнего действия Fath-360 помогут им в этом", - отмечает Politico.

Так, Россия сможет использовать иранские ракеты для нанесения ударов по узлам логистики и связи, а также по складам боеприпасов в тылу украинской линии фронта. Это, в свою очередь, позволит России сконцентрировать свои собственные ракеты большей дальности на гражданской инфраструктуре, в частности на энергетической системе, чтобы разрушить ее.

Россияне будут целиться в подстанции

В настоящее время 55 процентов энергии в Украине вырабатывается на трех действующих атомных электростанциях.

Как рассказал Politico эксперт по энергетике Михаил Гончар, под прицелом РФ находятся ключевые подстанции, подающие электричество на атомные электростанции. Если вывести эти подстанции из строя, реакторы должны быть быстро остановлены, иначе это может спровоцировать "ядерный инцидент".

"Если парализовать работу трех атомных электростанций, то для Украины в энергетической войне все будет кончено, что снизит ее боеспособность, обрушит экономику и ослабит ее позиции в случае начала мирных переговоров", - пишет Politico.

По словам киевских чиновников, именно страх перед таким развитием событий стал одним из факторов, побудивших администрацию Байдена пересмотреть ограничения, в том числе на американские ATACMS и британские Storm Shadows. Вашингтон активизировался, когда в конце августа РФ начала наносить авиаудары по главным подстанциям, подающим электричество на атомные электростанции.

При этом, как отмечают эксперты, если у Украины не будет возможности нанести удары вглубь России и достичь российских аэродромов, шансы пережить эту зиму "будут невелики".

Удары дальнобойным оружием по РФ

Как писал УНИАН, Украина добивается снятия запрета на удары западными ракетами для глубоких ударов по территории РФ. В конце августа министр обороны Рустем Умеров сообщил, что США получили список целей, по которым Украина хотела бы ударить этими ракетами.

В то же время сМИ сообщали, что Украине таки позволят бить по России британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, но не американскими баллистическими ATACMS.

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