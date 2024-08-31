Однако США, похоже, вообще не планируют позволять Украине бить этими ракетами по российской территории.

Украина передала администрации Джо Байдена список целей на территории России, по которым ВСУ хотели бы нанести удар ракетами ATACMS. Вашингтон до сих пор рассматривает запрос Киева, рассказал CNN министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Мы объяснили, какой потенциал нам нужен, чтобы защитить граждан от российского террора, который вызывают нам россияне, поэтому я надеюсь, что нас услышали", - сказал Умеров.

Однако США, несмотря на неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского, пока не планируют ослабление ограничений на использование Украиной ракет ATACMS.

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"Вы слышали, как мы говорили, что украинцы могут использовать помощь США по безопасности, чтобы защитить себя от трансграничных атак, другими словами, для противодействия огню. Но что касается дальних ударов, глубоких ударов по России, наша политика не изменилась", - заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер во вторник.

Украина имеет лишь ограниченное количество предоставленных США ракет большой дальности, и США дали понять, что Киеву не следует ожидать еще одной значительной поставки ATACMS из-за ограниченного количества запасов в США и длительного времени производства новых, пишет CNN со ссылкой на официального представителя США.

Кроме того, в Пентагоне говорят, что большинство высокоценных целей на территории РФ находятся вне зоны действия ракет ATACMS. Например Россия уже отвела свои самолеты на тыловые аэродромы подальше от границы. Но Умеров это отрицает.

"Мы показываем, что аэродромы, которые они используют для ударов по нашим городам, находятся в зоне действия глубоких ударов", - сказал Умеров в эфире CNN.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, поскольку все больше украинских мужчин отправляются на линию фронта, женщины все чаще выполняют традиционно мужские роли в Украине - от угольных шахт до сил территориальной обороны. В частности, украинки все чаще вступают в подразделения ПВО, которые сбивают российские беспилотники.

Также мы рассказывали, что с начала боев на Курщине бойцы 80-й ОДШБр затрофеили уже семь вражеских танков, среди которых новейший Т-90М, четыре Т-80БВМ и два Т-72. Захваченные танки станут хорошим пополнением и усилят танковый кулак львовских десантников в будущих боях с россиянами.

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