Отмечается, что и Великобритания, и Франция поддерживают снятие ограничений на использование Украиной их дальнобойного оружия.

Президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать для ударов по территории России британские и французские ракеты Storm Shadow/SCALP, но не американское оружие большой дальности, в частности, ракеты ATACMS. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"США не позволят Украине запустить свою самую дальнобойную версию ATACMS - баллистическую ракету - по целям за пределами границы, надеясь предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта", - говорится в публикации.

Как пишет издание, ожидается, что Байден обсудит вопрос использования западного оружия с другими европейскими лидерами, чтобы прозондировать их мнение о любых изменениях в политике.

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"И Великобритания, и Франция поддерживают снятие ограничений на использование Украиной ее дальнобойного оружия, но пока американцы блокируют это изменение из-за страха эскалации. Считается, что поставка Ираном более 200 ракет Fath-360 в Россию сыграла свою роль в убеждении некоторых высокопоставленных лиц на Западе в том, что политику необходимо срочно изменить", - указывается в статье.

Вместе с тем, как отметил старший научный сотрудник по наземным военным действиям в Международном институте стратегических исследований, он не удивится, если Байден займет позицию "промежуточного варианта", а "Франция и Великобритания пойдут на риск ради Украины.

Удары по России дальнобойными ракетами - актуальное

Напомним, ранее сообщлось, что 13 сентября президент США Джо Байден намерен обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение для Украины бить по РФ дальнобойным оружием, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, США и Великобритания едины в необходимости борьбы с влиянием Ирана на Ближнем Востоке и в Украине. Было отмечено, что это "критический момент" для поддержки Украины в ее борьбе с Россией, а также с борьбой против Ирана.

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