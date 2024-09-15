По словам военного, союзники Украины должны принять твердое решение в этом вопросе.

Украина в конце концов использует британские ракеты в войне против РФ, несмотря на угрозы тотальной войны со стороны российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал старший офицер британской армии в отставке генерал сэр Джон МакКолл в эфире телеканала BBC, передает The Independent.

Известно, что сейчас продолжаются переговоры с США и союзниками о предоставлении Киеву разрешения на использование британских ракет Storm Shadow для поражения военных объектов РФ, которые используются для атак на Украину.

"Они (созники - УНИАН) не должны демонстрировать такого рода колебания и дилеммы, они должны быть твердыми в сигналах, которые мы посылаем. Мы колеблемся, но я думаю, что в конце концов они будут предоставлены", - подчеркнул МакКолл. Видео дня

Разрешение на удары по РФ дальнобойным оружием - что известно

Как сообщал УНИАН, экс-премьер-министр Борис Джонсон и пять бывших руководителей Министерства обороны призвали нынешнего премьера Кира Стармера позволить Украине бить по территории России ракетами Storm Shadow без ограничений.

В частности бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что бездействие сейчас сделает его страну "умиротворителем" Москвы.

В свою очередь стало известно, почему Украине важно использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.

"Именно скорость ракет Storm Shadow делает их такими полезными, наши беспилотники гораздо медленнее. Если российский военный вертолет или самолет собирается взлетать, мы сможем быстро поразить поле. Одно из главных применений Storm Shadow - это превентивное оружие", - отметил глава оборонного комитета украинского парламента Роман Костенко.

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