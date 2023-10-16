В краткосрочной перспективе из-за эскалации мировая цена нефти может достичь 100 долларов за баррель.

Цены на нефть поднялись выше 91 доллара за баррель из-за усиления дипломатических усилий по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке и скоро могут достичь 100 долларов.

Инвесторы обеспокоены тем, что война Израиля и ХАМАС может спровоцировать более широкий конфликт в богатом нефтью регионе и еще больше сократить глобальное предложение, пишет CNN.

Так, цены на нефть марки Brent поднялись до 91,2 доллара за баррель, закрепившись в течение торгов на уровне 90,99 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate ненадолго выросла в цене до 87,98 и закрепилась на уровне 87,7 доллара. Обе марки черного золота резко подорожали после того, как израильские военные предупредили более 1 миллиона человек о необходимости покинуть северную часть Газы, что вызвало обеспокоенность по поводу возможного наземного наступления Израиля.

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Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал, что, хотя нет новых разведывательных данных о том, что уровень угрозы со стороны Ирана изменился, "существует риск эскалации этого конфликта".

Аналитики ANZ Research ожидают, что цены на нефть достигнут 100 долларов за баррель в краткосрочной перспективе из-за роста риска региональной эскалации. Ни Израиль, ни ХАМАС не являются значительными поставщиками нефти, но риск для нефтяных рынков возрастет, если "конфликт расширится".

"Если (Иран) будет вовлечен в конфликт, то до 20 миллионов баррелей нефти в день могут оказаться под угрозой из-за препятствий в логистике", - добавили они.

По мнению ведущего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса "ближневосточный риск" доминирует в мировых ценах на активы.

"Конфликт может еще больше повлиять на глобальные предложения нефти с течением времени, потенциально уменьшив вероятность нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем и создав риски снижения добычи нефти в Иране, что приведет к дальнейшему росту цен на нефть", – сказал он.

Нападение на Израиль и мировые цены

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли с сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. 8 октября 2023 г. Израиль официально перешел в состояние войны.

Цены на нефть подскочили вверх после атаки ХАМАС на Израиль. 9 октября мировые цены на нефть выросли на 5% после самой масштабной за последние десятилетия атаки палестинской группировки на Израиль.

10 октября стало известно, что нападение ХАМАС на Израиль изменило цену на нефть. Нефть марки Brent с расчетами в декабре упала на 0,5% до – 87,68 долларов за баррель. Нефть марки Brent стоила 90,74 доллара за баррель. С июля ее стоимость выросла на 16 долларов.

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