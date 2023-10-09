Военный риск снова начал "давить" на мировые нефтяные котировки.

Цены на нефть выросли на 5% после самой масштабной за последние десятилетия атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль, угрожающей разжечь напряженность на Ближнем Востоке, который является источником примерно трети мировой нефти.

Как сообщает издание Bloomberg, сорт нефти West Texas Intermediate (WTI) торгуется около 86 долларов за баррель, поскольку наценка за военный риск вернулась на рынки.

По мнению издания, последние события в Израиле не представляют непосредственной угрозы нефтяным потокам, но существует риск того, что конфликт может перерасти в более разрушительную прокси-войну, в которую втянутся США и Иран. Любая реакция Тегерана на фоне сообщений о его причастности к нападениям может поставить под угрозу проход судов через Ормузский пролив, жизненно важный канал поставок нефти, который Иран ранее угрожал закрыть.

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"Война Израиля и ХАМАС уменьшает ожидания, что Саудовская Аравия сократит или отменит ограничение добычи на 1 миллион баррелей в день", - приводит издание слова аналитиков Citigroup Inc. Эд Морс .

По их мнению, также возрастает риск того, что Израиль нападет на Иран, который является крупным игроком на рынке мировой нефти.

Цены на нефть снижались до нападения на Израиль

Стоит напомнить, что в этом месяце фьючерсы WTI и мирового стандарта Brent резко упали-примерно на 10 долларов за баррель. Это было до нападения на Израиль.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет. В ответ израильская армия атаковала позиции палестинцев. 8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны.

По мнению аналитиков, растущий геополитический риск может привести к покупке таких активов, как золото и доллары.

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