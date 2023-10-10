Цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:48 по Киеву составляла 87,89 доллара за баррель.

Нападение ХАМАС на Израиль усилило волатильность цен на нефть. Нефть марки Brent с расчетами в декабре упала на 0,5% до – 87,68 долларов за баррель.

Как сообщает Bloomberg, котировки нефти West Texas Intermediate упали ниже $86 за баррель после роста на 4,3% в первый день торгов после нападения. Конфликт отвлек внимание от основных показателей спроса и предложения, и ОПЕК накануне повысила свои прогнозы глобального спроса на нефть.

Хотя Израиль и Палестина играют незначительную роль в мире нефти, на Ближний Восток приходится около трети мировых поставок, и рынок по-прежнему обеспокоен потенциальными угрозами. Более строгое соблюдение санкций США в отношении экспорта иранской нефти, а также любые блокады или нападения на суда на ключевых морских путях являются основными рисками.

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По материалам Investing, цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:48 по Киеву составляла 87,89 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI 10 октября по состоянию на 10:50 по Киеву составляла $86,16 за баррель.

Нападение на Изриль и цены на нефть

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. 8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны.

По состоянию на 9 октября 2023 года цены на нефть прыгнули вверх после атаки ХАМАС на Израиль. Военный риск снова начал "давить" на мировые нефтяные котировки.

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