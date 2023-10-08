Введено пункт 40 Алеф, который дает армии полную свободу действий.

Военно-политический кабинет Израиля поддержал введение пункта 40 Алеф-это означает официальное объявление войны. Этот пункт не вводили в стране с 1973 года.

Об этом сообщают государственная радиостанция Израиля Kan и военный обозреватель Сергей Ауслендер в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что Генеральный штаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввел в действие "пункт 40 Алеф", который предоставляет полную свободу действий военным, оставляя необходимость армии докладывать политическому руководству страны,.

Видео дня

"Еще раз и официально - ВОЙНА", - пишет Ауслендер.

Тем временем появились новые данные о жертвах вторжения боевиков ХАМАС в Израиль. В результате эскалации погибло более 500 человек, почти 1900 получили ранения. Это не окончательные цифры, ведь многие люди пропали без вести, неизвестна судьба заложников.

Как пишет Аль-Джазира, десятки танков "движутся на юг Израиля". ЦАХАЛ мобилизовал их для боев в регионе, где продолжаются ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль

Вчера в первой половине дня стало известно, что боевики ХАМАС совершили вторжение на территорию Израиля. В Израиле есть жертвы и раненые среди мирного населения, также боевики похитили десятки людей.

Внезапное нападение террористов ХАМАС на Израиль может стать одним из крупнейших провалов израильской разведки со времен Войны Судного дня 1973 года. Провал еще более впечатляет тем, что израильские службы безопасности выделяют значительные ресурсы на мониторинг палестинского общества, в том числе ХАМАС, через информаторов, а также технологии наблюдения.

Лидера палестинской группировки ХАМАС, совершившей нападение на Израиль, Аймана Юниса ликвидирован в результате удара ЦАХАЛ.

Вас также могут заинтересовать новости: