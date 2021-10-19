На выходные синоптики прогнозируют снижение температуры, что дает основания для подключения всех домов к системам отопления.

С 23 октября в столице планируют начать подключение жилых домов к теплоснабжению.

Об этом сообщает Telegram-канал Киевской городской госадминистрации.

Как отмечается, на выходные синоптики прогнозируют снижение температуры, что дает основания для подключения всех домов к системам отопления.

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В то же время в КГГА напомнили, что у каждого дома есть возможность подключиться к теплу уже сейчас - если большинство жильцов поддержит подключение к теплу и соответствующий протокол заседания владельцев квартир в доме пришлют в теплопоставляющую компанию.

В Киеве общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тыс. км, а количество жилых домов - более 11 тысяч. Поэтому для полного подключения системы необходимо 7 дней, напоминают киевские власти.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 1 октября начали подключение к теплоснабжению зданий социальной сферы: школ, детсадов, больниц.

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Автор: Инна Андалицкая