Тепловикам приходится покупать газ по рыночной цене, а это автоматически увеличивает тариф для населения.

В этом году отопительный сезон для многих украинцев начнется с повышения тарифов на тепло и горячую воду.

Такой прогноз озвучила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно, говорится в сюжете ТСН.ua.

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По мнению эксперта, рост тарифов неизбежен, так как государство фактически оставило без льгот предприятия, производящие тепло.

По словам эксперта, тепловикам приходится покупать газ по рыночной цене, а это автоматически увеличивает тариф для населения.

"Черновцы уже окончательно приняли подорожание на 70%. Одесса вообще под большим вопросом, будет ли у них отопительный сезон. В Киеве окончательно для населения еще не повышается, но ожидается с 2100 до 2400 гривен за одну гигакалорию", — говорит эксперт.

Как говорится в сюжете, в других регионах прогнозируют рост стоимости горячей воды и отопления на треть. Проекты решений городские советы уже вывесили на официальных страницах, а окончательное решение должны принять до начала отопительного сезона.

"Наибольшее подорожание отопления почувствуют жители домов, где частично установлены приборы учета или они отсутствуют вообще", — пояснила Ненно.

Режим спецобязательств:

20 мая в Украине перестал действовать механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на поставку природного газа для предприятий теплокоммунэнерго. В результате "Нафтогаз" изменил условия и цену закупки газа, отменив механизм послеоплаты.

Прогнозы:

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

С 20 мая 2021 года прекратило работу обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у президента Украины Владимира Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Подготовка к отопительному сезону:

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи стал социальным и продавался для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

6 июля 2021 года "Киевтеплоэнерго" анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ.

Автор: Елена Коваленко