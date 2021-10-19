Если температура в течение трех суток в регионе не поднимается выше 8 градусов тепла, то местные власти принимают решение о начале отопительного сезона.

В Украине частично стартовал отопительный сезон. Раньше отопительный сезон в Украине начинался 15 октября. Однако, теперь отопление включают в зависимости от погодных условий.

Об этом сообщает "24 канал".

Читайте такжеВласти Киева пока не могут назвать дату, когда в домах горожан появится теплоЕсли температура в течение трех суток в регионе не поднимается выше 8 градусов тепла, то местные власти принимают решение о начале отопительного сезона.

Отопление в Киеве:

Отопительный сезон в Киеве уже начался для больниц, детсадов и школ. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в ближайшее время тепло включат и в жилых домах столицы.

Заместитель КГГА Петр Пантелеев заявил, что в Киеве отопление включат 23 октября.

Отопление в Ивано-Франковске:

В Ивано-Франковске отсутствует поставка газа в бюджетные учреждения. Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что учреждения здравоохранения, школы, садики, социальные учреждения не имеют отопления. Это произошло, несмотря на то, что подписали меморандум на государственном уровне и закрепили цену на газ для бюджетных учреждений.

Мэр города рассказал, что в начале года была договоренность о ценах на газ на уровне 7–8 гривен за кубометр, а теперь выходит по 30. Следовательно, нужно еще 500 тысяч гривень для городского бюджета.

Как уточняет "24 канал", в регионах ситуация с отоплением обстоит следующим образом:

Отопление в Днепре:

В Днепре отопотопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов тепла в течение трех дней.

Отопление в Одессе:

В Одессе старт отопительного сезона запланирован на 1 ноября 2021 года, то есть ориентировочно тогда, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов тепла в течение 3 суток подряд. Поэтому дата скорее ориентировочная.

Отопление в Луцке:

Отопительный сезон в Луцке начался 11 октября. Первыми отопление получили больницы, садики, школы и другие учебные заведения, после чего отопление получило население.

Руководитель ГКП "Луцктепло" Иван Скорупский заявил о том, что решение включении отопления принимают ОСМД и ЖЭКи.

Отопление во Львове:

С 11 октября тепло подается в больницы, поликлиники, школы, садики и жилые дома.

"Знаю, что не все люди уже хотят тепло, ведь за это все нужно платить. Некоторые ОСМД просят отсрочить им этот процесс. Но похолодание идет, поэтому люди должны быть в тепле, чтобы меньше болеть", – заявил мэр города Андрей Садовый.

Отопление в Тернополе:

Отопительный сезон в Тернополе стартовал 10 октября. Первыми тепло получили школы, детские сады и больницы. 12 октября отопление было включено в жилых домах.

Отопление в Хмельницком:

В Хмельницком отопительный сезон стартовал 6 октября. Отопление включили в лечебно-профилактических учреждениях и дошкольных учреждениях, независимо от форм собственности.

Заместитель Хмельницкого городского головы Василий Новачок заявил, что отопление бюджетных учреждений оттягивается из-за увеличения стоимости.

Отопление в Тернополе:

В школах, больницах и детских садах тепло включили еще 10 октября. 12 октября отопление начали включать в жилых домах.

Отопление в Черновцах:

В Черновцах отопительный сезон начался 11 октября. Отопление включили в школах, больницах и садиках. 18 октября начали включать отопление в жилых домах.

Отопление в Чернигове:

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что поручил начать отопительный сезон в городе с 8 утра 11 октября.

Отопление в Виннице:

В Виннице отопление начали включать 8 октября. Первыми отопление включили для школ, садиков и больниц.

Как заявили в Винницком городском совете для населения тепло дадут, согласно правилам – если будет ниже 8 градусов в течение 3 суток.

Отопление в Харькове:

11 октября подали тепло в больницы, детсады и другие здания социально-культурной сферы.

Жилые дома будут подключать к отоплению в зависимости от температуры на улице.

Отопление в Житомире:

11 октября начали отапливать детские сады, школы и медучреждения города.

Отопление для населения будут подавать в зависимости от погодных условий.

Отопление в Запорожье:

В 20-х числах октября в Запорожье проведут необходимые пусконаладочные работы. Само же отопление включат в ночь с 24 на 25 октября. Об этом заявил гендиректор коммунального предприятия "Городские тепловые сети" Александр Грек.

Отопительный сезон и тарифы:

30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения повышаться не будут.

Эксперты прогнозировали, что населению придется экономить и снижать уровень обогрева в своих квартирах

12 октября первый заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что в хранилищах вполне достаточно газа для нужд населения и социальной сферы.

18 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине достаточно газа для людей по "нормальным ценам".

Автор: Елена Коваленко