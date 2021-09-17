Украине предложили не смотреть на "Северный поток-2" исключительно как на проблему.

В преддверии запуска газопровода "Северный поток-2" Украине не стоит зацикливаться на российском газе и его транспортировке. Украине сейчас намного целесообразнее сконцентрировать усилия на том, чтобы стать частью большого энергетического перехода.

Такое заявление сделал старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштей в интервью журналу НВ.

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Как отметил Хохштей, Украине следует говорить не о российском газопроводе, не о "Северном потоке-2", а непосредственно об интеграции в европейскую энергосистему.

Хохштей призвал Украину не смотреть на "Северный поток-2" исключительно как на проблему.

"Давайте смотреть не узко на "Северный поток-2". Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться", - отметил Хохштей.

При этом, по словам представителя Госдепа США сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью.

По словам дипломата, интеграция Украины в единое энергетическое пространство Европы позволит сделать возобновляемую и ядерную энергию более дешевыми.

"Я уже говорил, что хочу видеть Украину не страной, которая транспортирует молекулы, а страной, поставляющей электроны", — сказал дипломат.

"Речь идет о трансформации существующей корзины энергоресурсов, уходе от угля и расширении источников возобновляемой и ядерной энергии. Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о "Северном потоке-2" и газе из России. Почему не убрать это оружие? Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?" — добавил Хохштейн.

"Северный поток-2": что необходимо знать

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия начала изучать официальный запрос Украины о консультации в связи договоренностью США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

10 сентября 2021 года в "Газпроме" отчитались о завершении строительства "Северного потока-2".

Автор: Елена Коваленко