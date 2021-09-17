Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Газопровод "Северный поток-2" будет запущен на полную мощность не раньше, чем через восемь месяцев.

Такое заявление сделала советник министра энергетики Лана Зеркаль в эфире Радио НВ.

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По словам Зеркаль, Украина за это время сможет минимизировать риски от его запуска.

"До четырех месяцев может длиться сертификация немецким регулятором. После принятия решения регулятором, он должен передать на утверждение это решение в Европейскую комиссию. У Европейской комиссии есть два месяца на рассмотрение документов и этом рассмотрение может быть продлено еще на два месяца. То есть в сумме по максимуму это может быть восемь месяцев", — отметила Зеркаль.

Зеркаль подчеркнула, что в сложившейся ситуации Украине крайне нужны гарантии от ЕС на случай возникновения критической ситуации.

"Чтобы мы спокойно чувствовали себя в зимний период, нам необходимо иметь уверенность, что если произойдет какое-то прерывание транзита, мы сможем получить весь необходимый газ со стороны Европейского Союза, и эта поставка нам гарантирована в случае возникновения какой-то критической ситуации", — отметила Зеркаль.

"В Европейском Союзе есть специальная директива, которая касается именно безопасности поставок, где страны разделены на группы, в которых они друг друга поддерживают для недопущения кризисных ситуаций. Мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы Украину включили в одну из таких групп, и чтобы другие страны, входящие в эту группу, нам могли помочь в случае возникновения какой-то кризисной ситуации", — заявила советник министра энергетики.

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия начала изучать официальный запрос Украины о консультации в связи договоренностью США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

10 сентября 2021 года в "Газпроме" отчитались о завершении строительства "Северного потока-2".

Автор: Елена Коваленко