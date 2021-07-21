В ОП заявили, что "уже понимают" ориентировочные даты визита Владимира Зеленского в США, однако отказались их назвать.

В Офисе президента работают над содержательным наполнением визита Владимира Зеленского в США и ожидают официального приглашения.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя заявление временного поверенного в делах США, заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о том, что визит Зеленского в США, скорее всего, состоится в августе, а не в июле.

"Приглашение же идет от американской стороны, поэтому господин Джордж Кент точно знает лучше. Мы уже понимаем ориентировочные даты визита. Теперь ждем официального приглашения от наших партнеров, а пока работаем над его наполнением", - сказал Никифоров.

В то же время спикер Зеленского не назвал ориентировочные даты визита президента Украины в США.

Как сообщал УНИАН, 7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена. Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить США.

12 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи с Байденом в конце июля.

14 июня Зеленский заявил, что во время запланированного визита в США планирует обсудить вопрос о предоставлении Украине Плана действий относительно членства в НАТО, поддержку в сфере экономики, а также безопасную ситуацию на Донбассе.

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Автор: Константин Гончаров