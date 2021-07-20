Соглашение финализируют к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США.

США и Германия могут применить новые санкции и другие меры в отношении Российской Федерации. Ограничения могут быть применены, если Москва использует газопровод "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказался проект соглашения.

Документ предусматривает, что Германия должна принять меры, если РФ будет использовать "Северный поток-2" для давления на Украину или усилит агрессию в отношении Киева. Кроме того, Берлин должен призвать ЕС к ответным шагам, в том числе к санкциям на экспорт российских энергоносителей.

По словам одного из американских чиновников, формулировки неоднозначные, чтобы не раскрывать Москве планы по реагированию на потенциальные агрессивные действия. Отмечается, что могут даже прибегнуть к ограничению поставок российского газа в Германию.

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Проект соглашения предусматривает инвестиции в миллиард долларов в "зеленый фонд" для помощи Украине в переходе на более экологичные источники энергии. Из этой суммы Германия должна дать 175 миллионов долларов. Помимо этого, Берлин должен назначить спецпредставителя по поддержке двусторонних энергетических проектов с Киевом. Для этого планируют выделить 70 миллионов долларов.

Также Германия обязуется использовать рычаги влияния, чтобы продлить транзит российского газа через Украину еще на 10 лет после завершения договора в 2024 году.

Предполагается, что соглашение финализируют к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим "Северным потоком-1".

Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Анастасия Горбачева