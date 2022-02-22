Глава МИД отмечает, что расчет президента РФ Владимира Путина заключался в том, что за агрессию России ничего не будет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает международных партнеров применить больше санкций против Российской Федерации после остановки сертификации газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга из Вашингтона.

"Сейчас ключевое, что могут сделать в этот момент партнеры, - это начать применение санкций против Российской Федерации", - сказал Кулеба.

В этой связи министр отметил, что работа президента Украины и украинских дипломатов уже приносит конкретные результаты.

"Нужно принимать решение. И буквально вчера уже первые решения начали появляться. Сегодня их будет больше. И против Российской Федерации будут применены санкции. Это первая волна. Но уже среди нее есть такой важный шаг, как решение Германии прекратить процесс сертификации "Северного потока-2", - сказал Кулеба и добавил, что Украина никогда "не складывала руки", и сегодня упорная работа принесла конкретный результат.

"Я официально поблагодарил свою коллегу-министра иностранных дел Германии за принятие этого решения. Но нужны еще большие санкции. За последние восемь лет неоднократно были ситуации, когда наши партнеры закрывали глаза или закрывали один глаз на агрессивные и разрушительные действия Российской Федерации. Это лишь побудило Россию идти дальше. И по имеющейся у нас информации, расчет президента Путина в эти дни заключался именно в том, что, говоря по-простому, за его решение ему ничего не будет. А когда нет наказания, то аппетит растет прямо в ходе агрессии. И я с осторожным оптимизмом отмечаю, что наконец партнеры услышали нас и, не колеблясь, начали применять первые санкции", - заявил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

При этом Великобритания ввела санкции против пяти банков России и трех российских бизнесменов.