Сегодня Украина как никогда нуждается в усиленной поддержке со стороны партнеров по обороноспособности и экономической стабильности, подчеркнул президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решением по "Л/ДНР" Россия создает юридическую основу для дальнейшей вооруженной агрессии против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в своем заявлении на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.

По словам главы государства, Эстония и Украина разделяет общее видение, что российская эскалация вокруг Украины является беспрецедентным вызовом не только для Украины, но и для Европы и мира в целом.

"Именно в Украине сегодня решается будущее европейской безопасности, частью которой является Украина", - считает он.

Президент Украины подчеркнул, что Европа и мир не могут допустить повторения трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году.

"Мы (с президентом Эстонии - УНИАН) согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку Северного потока-2", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня Украина как никогда нуждается в усиленной поддержке со стороны партнеров по обороноспособности и экономической стабильности.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признание террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". У них Путин для "поддержания мира" поручает ввести российские войска на территорию ОРДЛО.

После этого Путин подписал с главарями "Л/ДНР" "договор о дружбе и сотрудничестве с Россией".

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство в связи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина готовится подавать дополнительные материалы в Европейский суд по правам человека относительно действий России на Донбассе.

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