Это подчеркивает тот факт, что усиление ограничений оказывает влияние.

Российский нефтяной танкер совершил почти мгновенный разворот у берегов Португалии после того, как попал под санкции США. Полностью принадлежащее РФ Судно NS Leader направлялось в порт Приморск на Балтийском море, когда 8 февраля были введены санкции, пишет Bloomberg.

Танкер, который должен был загрузить свой следующий груз примерно через 10 дней, уменьшил скорость вдвое, развернулся и изменил пункт назначения на "для заказов", свидетельствуют данные отслеживания судов и информации о судоходстве, собранные агентством.

"Этот разворот подчеркивает тот факт, что меры, которые усиливаются с конца прошлого года, имеют влияние", – говорится в публикации.

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Отмечается, что двумя месяцами ранее, также попав под санкции, судно "Виктор Бакаев" совершило такой же маневр в похожем месте, отказавшись от своего рейса к другому российскому нефтяному экспортному терминалу. Сейчас оно стоит на якоре в Черном море и с тех пор не перевозило ни одного груза.

Санкции против РФ

В четверг, 8 февраля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Российской Федерации. Ограничения касаются судов, нарушающих лимит цен на российскую нефть.

С тем поставки российской сырой нефти в Индию продолжили снижаться в январе и достигли 12-месячного минимума. По итогам января импорт российской нефти в Индию упал до 1,3 миллиона баррелей в сутки, что на 4,2 процента меньше, чем в декабре, когда было поставлено наименьшее количество нефти за прошлый год.

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