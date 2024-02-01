Индия второй месяц подряд сокращает закупки российской нефти.

Поставка российской сырой нефти в Индию продолжили снижаться в январе и достигли 12-месячного минимума. Об этом сообщает Reuters.

По итогам января импорт российской нефти в Индию упал до 1,3 миллиона баррелей в сутки, что на 4,2 процента меньше, чем в декабре, когда было поставлено наименьшее количество нефти за прошлый год.

"Аналитики видят этому сразу несколько объяснений. Сокращение скидок на российскую нефть по сравнению с ближневосточной нефтью, недавние санкции США в отношении судовладельцев, перевозящих российскую нефть выше ценового предела, а также рост стоимости танкерных перевозок в результате атак в Красном море сделали российскую нефть менее привлекательной для индийских нефтеперерабатывающих заводов", – заявила Серена Хуанг из энергетической компании Vortexa.

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Согласно прогнозам, импорт российской нефти в Индию может еще больше сократиться в ближайшие месяцы. Место российского сырья займет иракская нефть.

Россия, Индия и нефть

По итогам прошлого года Индия заняла первое место по морскому импорту нефти из России. Лишь с января по май прошлого года Москва увеличила поставки нефти в Индию до 37 млн т: это примерно в 11 раз больше, чем за тот же период 2022 года.

Однако "нефтяная дружба" не продержалась долго. В декабре после того, как США ввели новые санкции против "теневого флота Путина", Индия прекратила принимать танкеры с российской нефтью.

Морской экспорт российской нефти сокращает также Непогода, давшая о себе знать во второй половине прошлого месяца.

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