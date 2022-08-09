Решение связано с введением седьмого пакета санкций против России

Украина остановила транзит российской нефти через южную часть нефтепровода "Дружба". Решение прияли из-за санкций, которые сделали невозможной оплату за транзит.

Об этом сообщили в "Транснефти".

Отмечается, что "Укртранснафта" с 4 августа могла прекратить транзит нефти из РФ в Венгрию, Чехию и Словакию.

В "Транснефти" заявили, что причиной стало неуплата за услуги транзита. Дело в том, что российская компания не может перевести средства из-за санкций Европейского Союза. В то же время украинская компания предоставляет услуги на условиях 100% предоплаты.

В свою очередь в России утверждают, что провели платеж за транзит, но деньги вернули на счет. Стоит отметить, что платежи обслуживает "Газпромбанк". В финансовом учреждении сообщили, что платеж отклонили из-за седьмого пакета санкций.

Как ранее сообщал УНИАН, 31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

Вас также могут заинтересовать новости: