Некоторые трейдеры и аналитики нефтяного рынка выразили сомнения в том, что ценовой потолок для российской нефти сработает.

Если Россия не примет во внимание ограничение цен на ее нефть, страны "Большой семерки" (G7) рассматривают введение полного запрета на транспортировку российской нефти среди вариантов, которые позволят лишить Москву огромных доходов на фоне ее вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7, опубликованном Великобританией, пишет Reuters.

"Рассматриваем возможность полного запрета всех услуг, позволяющих транспортировать по морю российскую нефть и нефтепродукты по всему миру, за исключением случаев, когда эта нефть закупается по цене не выше той, которая будет согласована в консультации с международными партнерами", - сказано в заявлении.

При этом представители стран G7 допускают смягчающие механизмы, которые позволят обеспечить доступ к энергетическим рынкам, в том числе из России, для наиболее уязвимых стран.

Reuters напоминает, что несмотря на падение экспорта российской нефти до самого низкого уровня с августа прошлого года, ее экспортная выручка в июне увеличилась на $700 миллионов по сравнению с предыдущим месяцем из-за более высоких цен.

Ограничение цены на российскую нефть

Напомним, идея введения предельных цен на российскую нефть была выдвинута на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны "большой семерки" намерены ограничить доходы Москвы от продажи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен представила эту идею азиатским лидерам во время зарубежного турне в прошлом месяце и сообщила Reuters, что провела обнадеживающие переговоры с Индией.

Некоторые трейдеры и аналитики нефтяного рынка выразили сомнения в том, что ценовой потолок сработает, поскольку Россия нашла способы поставлять свою нефть в Азию без использования западного страхования судов. Москва также может полностью прекратить экспорт части нефти, что приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители.

Члены G7 пытались найти способы восполнить дефицит энергоносителей и справиться с растущими ценами, придерживаясь при этом своих климатических обязательств.

"По мере того, как мы постепенно выводим российские энергоносители с наших внутренних рынков, мы будем стремиться разработать решения, которые сократят доходы России от углеводородов, поддержат стабильность на мировых энергетических рынках и сведут к минимуму негативные экономические последствия", - говорится в заявлении G7.

Эмбарго на российскую нефть

Как ранее сообщал УНИАН, 31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

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