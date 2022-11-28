Румыния будет продолжать поставлять электроэнергию в Молдову, но сетей между странами недостаточно.
Как сообщает Reuters, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна готова продолжать поставлять в соседнюю Молдову электроэнергию, поскольку российские обстрелы в Украине наносят ущерб ее энергоснабжению.
Впрочем, имеющихся коммуникаций между странами недостаточно. "До сих пор мы доставляли все, о чем нас просили, но сбои происходят, ведь румынско-молдавских сетей совершенно недостаточно. Большинство электроэнергии, которую передает Румыния, все равно проходит через Украину", – подчеркнул президент Румынии.
Удар по энергосистеме Украины и ситуация с электричеством в Молдове:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.
Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.
15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.
15 ноября в результате массированного ракетного удара России по объектам энергетической инфраструктуры Украины в соседней Молдове частично исчезла электроэнергия.
17 ноября в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.
18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов. В ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.
19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украины.
23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. АЭС были остановлены. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.
24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов. ДТЭК сообщил о том, что в Киеве свет включат на 2-3 часа.
25 ноября Украина подтвердила подключение всех АЭС к сети.