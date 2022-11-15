Вследствие массированного ракетного удара России по объектам энергетической инфраструктуры Украины в соседней Молдове частично исчезла электроэнергия.
Как отметил вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину в Telegram, одна из линий электропередач, которая обеспечивает транспортировку электроэнергии для Молдовы, была отключена в автоматическом режиме. Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.
"Замечу, что эти линии не были повреждены, но были автоматически отключены в качестве меры безопасности. Moldelectrica работает над восстановлением подключения к электроэнергии", – подчеркнул он.
В то же время издание NewsMaker сообщает, что прекращение поставок электроэнергии из Румынии в Молдову произошло около 16:40.
"Судя по онлайн данным на сайте предприятия, высоковольтная линия Исакча–Вулканешты–МДРЕС перестала функционировать. Это главная ЛЭП, по которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии", – говорится в сообщении.
Ракетный удар по Украине 15 ноября
Как сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, во время атаки 15 ноября оккупанты превзошли отметку 10 октября – тогда применили 80 ракет. Сегодня же – около 100.
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны. По его словам, эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.
Из-за вражеских ударов в Киеве и ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.
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