По состоянию на 10:00 понедельника, 28 ноября, вследствие стремительного роста дефицита мощности по всей территории Украины применяются аварийные отключения электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрэнерго".
"Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. Сейчас дефицит мощности составляет 27%", - отметили в компании.
Отмечается, что после устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей.
"Контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и предотвращать аварийные ситуации в сетях", - добавили в "Укрэнерго".
В компании напомнили, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие уже семи волн ракетных ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины.
"Масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонты продолжаются круглосуточно", - говорится в сообщении.
Атаки РФ на энергетику: детали
23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.
На Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС были отключены.
В результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины на десятки часов остались без тепло- и водоснабжения.
На конец прошлой недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности остается на уровне 20%.