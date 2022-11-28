Сейчас дефицит мощности составляет 27%.

По состоянию на 10:00 понедельника, 28 ноября, вследствие стремительного роста дефицита мощности по всей территории Украины применяются аварийные отключения электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрэнерго".

"Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. Сейчас дефицит мощности составляет 27%", - отметили в компании.

Видео дня

Отмечается, что после устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей.

"Контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и предотвращать аварийные ситуации в сетях", - добавили в "Укрэнерго".

В компании напомнили, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие уже семи волн ракетных ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины.

"Масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонты продолжаются круглосуточно", - говорится в сообщении.

Атаки РФ на энергетику: детали

23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.

На Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС были отключены.

В результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины на десятки часов остались без тепло- и водоснабжения.

На конец прошлой недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности остается на уровне 20%.

Вас также могут заинтересовать новости: