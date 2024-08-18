Она предупредила, что если ситуация не изменится, зимние месяцы принесут в страну настоящую гуманитарную катастрофу.

Россия уничтожила или захватила половину энергомощностей, необходимых Украине для зимы, и если союзники не активизируют помощь, страну может ожидать гуманитарная катастрофа. Об этом в статье для Financial Times написала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Следующая зима, скорее всего, проверит устойчивость украинского народа так, как не было на нашем континенте со времен Второй мировой войны", - заявила еврокомиссар.

Она напомнила, что за последние месяцы атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру усилились по характеру и интенсивности, уничтожив электростанции, тепловые пункты, резервные генераторы и хранилища, в том числе многие объекты были атакованы повторно, "что превратило реконструкцию в сизифов труд".

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"На сегодняшний день Россия уничтожила или захватила около 9 ГВт электроэнергии, вырабатываемой Украиной. Это половина электроэнергии, необходимой Украине зимой", - отметила Симсон.

Она предупредила, что если ситуация не изменится, зимние месяцы принесут в страну настоящую гуманитарную катастрофу.

"Отсутствие электричества означает отсутствие доступа к основным услугам: водяные насосы и канализационные сети не будут работать, а отопление будет отключено. В условиях низких зимних температур некоторые места в Украине могут просто стать непригодными для жизни. Больше всего пострадают пожилые люди, дети и уязвимые слои населения. Там, где электрическая нагрузка уже достигла критической точки, некоторые районы могут рухнуть под тяжестью дополнительного спроса со стороны перемещенных лиц. Спад экономической активности приведет к снижению доходов бюджета, что приведет к увеличению дефицита бюджета Украины и снижению ее способности поддерживать национальную борьбу за свободу. Риск гуманитарной катастрофы высок", - отетила она.

При этом Симсон подчеркнула, что, хотя международное сообщество и предоставляет Украине помощь, однако нужно беспрецедентно увеличить усилия, чтобы избежать гуманитарной каткстрофы.

Во-первых, это ремонт поврежденных электро- и теплогенерирующих мощностей. Во-вторых, поставка большего количества генераторов. В-третьих, установка солнечных панелей на крышах больниц, школ и жилых домов, поскольку децентрализованная генерация электроэнергии менее подвержена российским атакам. В-четвертых, увеличение максимального объема экспоэлектроэнергии, который может быть экспортирован в Украину из других стран Европы. И, наконец, необходимо усилить пассивную защиту энергетической инфраструктуры.

"Сегодня необходимы беспрецедентные усилия солидарности и щедрости. Украина не должна оставаться одна, готовясь к самой трудной зиме", - подчеркнула еврокомиссар.

Ситуация в энергетике – последние новости

Правительство на заседании 9 августа приняло постановление, которое упрощает ввоз в Украину энергооборудования. Это упрощение процедуры, чтобы необходимое оборудование для украинской энергетики максимально быстро завозилось в Украину.

Как сообщала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, Украина на следующей неделе может вернуться к применению графиков отключений электроэнергии из-за жаркой погоды и роста потребления электричества.

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