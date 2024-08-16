Синоптики прогнозируют значительное повышение температуры и рост потребления электроэнергии.

Украина на следующей неделе может вернуться к применению графиков отключений электроэнергии из-за жаркой погоды и роста потребления электричества. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

По ее словам, начиная с выходных прогнозируется значительное повышение температуры и рост потребления электроэнергии: "То, что мы будем наблюдать на следующей неделе, может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений", – сказала заместитель министра энергетики.

Гринчук отметила, что энергетики проводят ремонтную кампанию на все энергообъектах, и скоро планируется ввести в работу дополнительные мощности генерации.

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Замминистра попросила украинцев разумно и экономно использовать электроэнергию, особенно в часы пиковых нагрузок.

Она также обратилась к бизнесу с просьбой активно импортировали электроэнергию, чтобы обезопасить себя от отключений.

Ситуация в энергетике – последние новости

8 августа вечером были применены ограничения потребления для промышленности и бизнеса. Тогда была задействована одна очередь графика ограничения мощности.

Правительство на заседании 9 августа приняло постановление, которое упрощает ввоз в Украину энергооборудования. Это упрощение процедуры, чтобы необходимое оборудование для украинской энергетики максимально быстро завозилось в Украину.

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