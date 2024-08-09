Другое решение касается программы установки альтернативной энергетики в админзданиях, больницах и школах.

Правительство на сегодняшнем заседании приняло постановление, которое упрощает ввоз в Украину энергооборудования.

"Сегодня утверждаем постановление, которое убирает ненужные ограничения при ввозе такого оборудования. В частности, таможенным органам больше не нужно будет предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей. Это упрощение процедуры, чтобы необходимое оборудование для нашей энергетики максимально быстро, без задержек и дополнительных платежей завозилось в Украину", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также, по его словам, правительство приняло решение об активизации программы установки альтернативной энергетики в админзданиях, больницах и школах. Речь прежде всего о солнечных панелях на крышах, а также установке установок хранения энергии.

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"Это задача как для министерств, так и для всех местных руководителей. Должны выйти на уровень, когда максимальное количество больниц, админзданий и школ являются автономными", - подчеркнул Шмыгаль.

Упрощение импорта энергооборудования - последние новости

16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроекты №11258 и №11259 об отмене налоговых и таможенных сборов для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования.

Принятые законопроекты содержат также правки об освобождении от пошлин и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики (электрогенераторное оборудование, оборудование для ветро- и солнечной генерации и аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).

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