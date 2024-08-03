По его словам, энергосистемы советского образца максимально разветвленные.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, может ли Россия уничтожить украинскую энергосистему и будет ли Украина бить в ответ.

"Все эти узлы очень сильно защищены. Так же как у нас их пытаются защитить. Так же, такие же подобные меры происходят в России. Только они пошли путем больше наращивания системы ПВО. У них для этого возможности гораздо больше. Потому что они являются производителями таких систем", - заявил он в интервью ТСН.

По его убеждению, именно поэтому сказать, что это мы "сейчас положим их энергосистему - это немножко видимо некорректно будет".

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"Полностью мы ее не положим. Как и они нам полностью тоже не положат. Советская система была максимально разветвленная и дублированная условно там три или четыре, или в определенных узлах дубль идет. Сделать тяжелой жизнь - можно. Полностью разрушить - почти нереально", - добавил Буданов.

Ситуация в украинской энергосистеме - детали

В течение второго квартала 2024 года риск дальнейших потерь энергетической инфраструктуры реализовался. Это дало основания Нацбанку ухудшить оценки дефицита электроэнергии на прогнозном горизонте, говорится в инфляционном отчете НБУ.

Отмечается, что целенаправленные обстрелы Россией украинской энергетической инфраструктуры, которые продолжались в течение 2024 года - как генерации, так и передающих мощностей - обусловили существенное увеличение потерь в энергосистеме и, соответственно, более длительное время отключений электроэнергии. Прежде всего пострадала маневровая генерация, то есть ТЭС и ГЭС. Как и ожидалось, существенный дефицит возник уже во II квартале, а в начале III квартала углубился из-за жаркой погоды и дальнейших разрушений.

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