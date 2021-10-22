Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сообщило, что тарифы на тепло для населения столицы в отопительном сезоне 2021-2022 годов останутся неизменными. Тема тарифов беспокоит жителей Киева из-за роста стоимости газа.
Ответ на острый тарифный вопрос дала пресс-служба предприятия.
"В отопительном сезоне 2021/2022 тарифы на тепло для населения останутся на уровне прошлого года. Стоимость 1 Гкалл тепла — 1654,41 грн с НДС. Такой тариф утвержден распоряжением КГГА от 19 октября 2021 года № 2176", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на увеличение затрат предприятия из-за роста стоимости газа, тарифы на тепло "Киевтеплоэнерго" для категории "население" повышаться не будут.
Пресс-служба напомнила, что Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия на 2 миллиарда гривен.
"Это один из необходимых шагов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон и не допустить роста тарифов на тепло для населения. Уровень стоимости тепла для жителей многоквартирных домов остается неизменным уже на протяжении трех лет подряд", - пояснили на предприятии.
Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве - что известно
Как сообщал УНИАН, 13 октября своим распоряжением Киевская городская государственная администрация повысила тарифы на тепло и горячую воду в Киеве для некоторых категорий потребителей.
В частности, бюджетные организации будут покупать тепловую энергию по цене 2732,04 грн за Гкалл (с НДС), религиозным организациям установлен тариф 2689,51 грн за Гкалл (с НДС), а другим категориям потребителей - 2876,71 грн за Гкалл (с НДС).
Что касается горячего водоснабжения, то его стоимость повысится для бюджетных организаций до 134,54 грн за куб.м (с НДС), для религиозных организаций-до 133,02 грн за куб. м (с НДС), а для других категорий потребителей-до 141,07 грн за куб. м (с НДС).
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