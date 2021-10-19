В компании объяснили, что тарифы изменились для коммерческих и бюджетных учреждений.

В Киеве тарифы на тепловую энергию для населения в отопительном сезоне 2021-2022 остаются на уровне прошлого года.

Как пояснили в КП "Киевтеплоэнерго", новые тарифы установлены лишь для трех категорий потребителей - бюджетных и коммерческих учреждений и религиозных организаций.

В компании отметили, что пересмотр тарифов для этих категорий потребителей обусловлен истечением срока действия тарифов для "Киевтеплоэнерго", которые были установлены распоряжением КГГА № 2077 (в соответствии с постановлением № 869), а также стремительным повышением стоимости газа и изменением условий его закупки (квотирование объемов, высокие штрафные санкции, безакцептное списание стоимости газа со счетов и тд).

Отмечается, что в структуре тарифов "Киевтеплоэнерго" топливная составляющая составляет около 80%. После отмены 20 мая действия ВСО (возложение специальных обязанностей) фактическая цена закупки газа для предприятий теплокоммунэнерго значительно изменилась по сравнению с ценой, заложенной в тарифах (распоряжение № 2077).

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Условиями договора ГК "Нафтогаз Трейдинг" предусмотрена дифференциация цен природного газа. Для коммерческих, бюджетных и религиозных учреждений - это рыночная цена, определяемая ежемесячно.

"В новых тарифах на тепловую энергию КП "Киевтеплоэнерго" для нужд бюджетных учреждений, прочих потребителей и религиозных организаций учтена цена почти 11 600 грн с НДС/тыс. куб. м, которая была актуальной на момент расчета проекта тарифов с целью приведения их к экономически обоснованному уровню. Но уже в октябре текущего года цена закупки газа для указанных категорий потребителей – почти 25 000 грн с НДС/тыс. куб. м.", - информируют в "Киевтеплоэнерго".

Тарифы утверждены распоряжением КГГА от 13 октября 2021 года № 2145, они действуют до 30 сентября 2022 года.

Ранее сегодня стало известно, что КГГА повысила тарифы на тепло и горячую воду в Киеве для некоторых категорий потребителей. Новые тарифы касаются бюджетных и религиозных организаций, а также других потребителей.

Автор: Инна Андалицкая