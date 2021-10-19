Соответствующее распоряжение КГГА вступает в силу со дня его опубликования и действует до 30 сентября 2022 года.

Киевская городская государственная администрация повысила тарифы на тепло и горячую воду в Киеве для некоторых категорий потребителей.

Соответствующее распоряжение КГГА от 13 октября размещено на сайте горадминистрации.

Документ вступает в силу со дня его опубликования и действует до 30 сентября 2022 года.

Таким образом, столичные власти утвердили новые тарифы для коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на отопление и горячую воду для ряда потребителей.

Сколько придется платить

В частности, бюджетные организации будут покупать тепловую энергию по цене 2732,04 грн за Гкалл (с НДС), религиозным организациям установлен тариф 2689,51 грн за Гкалл (с НДС), а другим категориям потребителей - 2876,71 грн за Гкалл (с НДС).

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Что касается горячего водоснабжения, то его стоимость повысится для бюджетных организаций до 134,54 грн за куб. м (с НДС), для религиозных организаций – до 133,02 грн за куб. м (с НДС), а для других категорий потребителей – до 141,07 грн за куб. м (с НДС).

При этом, в документе нет информации о категории потребителей "население".

На сайте коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" также указаны ранее утвержденные тарифы.

Как сообщал УНИАН, 12 октября мэр Киева Виталий Кличко подписал решение Киевсовета, согласно которому тарифы на отопление и горячую воду для населения в новом отопительном сезоне должны быть не выше тарифов, действовавших в начале этого года. Этим же решение увеличен на 2 млрд грн размер уставного капитала "Киевтеплоэнерго".

Справка УНИАН. Раннее в Киеве действовал тариф на отопление для населения со счетчиками потребленной тепловой энергии в размере 1654,41 грн за Гкалл. Тариф на горячую воду составлял 97,89 грн за куб. м (с НДС) при наличии полотенцесушителя и 90,54 грн за куб. м при его отсутствии.

Автор: Анна Бредихина