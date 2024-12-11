Повышение тарифа на передачу электроэнергии должно быть обсуждено с бизнесом, - эксперт

У представителей бизнеса пока отсутствуют расчеты, которые могли засвидетельствовать необходимость повышения тарифа на передачу электроэнергии. Поэтому прежде всего Укрэнерго должно предоставить такие расчеты, и провести обсуждение с бизнесом этого вопроса. Об этом заявила директор Ассоциации "Укрцемент" Людмила Крипка, комментируя намерение Нацкомиссии по энергетике существенно повысить тариф на передачу электроэнергии.

"Мы выступаем против такого роста тарифа. Неоднократно мы направляли предложения в НКРЭКУ, Укрэнерго, Минэкономики и Минэнергетики по сдерживанию роста тарифа на период военного положения. Или хотя бы взять прогноз НБУ по росту реального ВВП в 2025-м, и установить на его основе справедливый тариф на передачу электроэнергии", - рассказала она.

Она отметила, что представители бизнеса могут предоставлять свои предложения только в том случае, когда предоставляются соответствующие расчеты и обоснования, и когда проходит обсуждение. Но пока обсуждений нет - так же, как нет и обоснований для повышения.

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"Мы общаемся с дружественными ассоциациями и объединениями, которые могут донести до нас какую-то информацию. Федерация работодателей нас периодически собирает по определенным вопросам, куда приглашают представителей НКРЭКУ. Но как объективной оценки, так и расчетов или объяснений, почему появились эти цифры нет", - отметила Крипка.

Напомним, ранее НКРЭКУ опубликовала проект решения о существенном повышении тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей. Среди причин, которыми в Комиссии объяснили это решение - необходимость повысить зарплаты в Укрэнерго, и провести выплаты по кредитам.

В свою очередь, Федерация работодателей Украины выступила против этого решения, и призвала Укрэнерго провести реструктуризацию своих кредитов, как это делают все госкомпании, а также оптимизировать расходы, вместо повышения тарифов.