Сейчас все усилия направляются на подготовку к следующей зиме.

Оператор газохранилищ Украины "Укртрансгаз", который является частью группы "Нафтогаз", начал сезон закачки газа в подземные газохранилища. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев в Facebook.

"Отныне голубое топливо накапливается для следующего отопительного сезона 2023/2024.

Благодаря благоприятным погодным условиям предыдущий сезон отбора газа из подземных хранилищ стал одним из самых коротких в Украине за последние годы", - написал он.

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Так, с 7 октября 2022 года из украинских подземных газохранилищ было отобрано чуть более 5,5 миллиардов куб.м газа. По его словам, сейчас все усилия направляются на подготовку к следующей зиме.

Отопительный сезон в Украине - детали

14 апреля официально завершен отопительный сезон 2022/2023 годов по всей территории Украины. Некоторые города начали выключать отопление в конце марта.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, в завершение отопительного сезона Украина выходит с профицитом мощности, с достаточными запасами газа и угля.

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