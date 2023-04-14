"Нафтогаз" начал подготовку к следующему отопительному сезону 2023/2024 годов.

В Украине официально завершен отопительный сезон 2022/2023 годов. Об этом сообщил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Как говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза", Чернышов поблагодарил руководителей городов и областей, с которыми компания тесно работала в течение этой самой тяжелой зимы, оставаясь на связи 24/7, и оперативно решала все вопросы. Также он поблагодарил героев-газовиков, которые непосредственно обеспечивали добычу и поставку голубого топлива и восстанавливали поврежденные объекты. "Несмотря на обстрелы, ракетный террор и постоянную опасность", - отметил Чернышов.

Он также сообщил, что Группа "Нафтогаз" уже начала подготовку к следующему отопительному сезону 2023/2024 годов.

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"Как бы враг не пытался оставить украинцев без света и тепла, все вместе мы не позволили ему это сделать. Уверен, что полученный за прошлый год опыт поможет нам достойно пройти и следующую зиму", - подчеркнул глава Группы "Нафтогаз".

Завершение отопительного сезона в Украине

Как сообщал УНИАН, в Киеве отопительный сезон завершился 8 апреля. А в Одессе отопительный сезон 2022/2023 решили закончить еще 31 марта. С 1 апреля в городе начались плановые работы по ремонту теплового хозяйства.

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