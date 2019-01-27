Еще одного нардепа выдвинули кандидатом в президенты

Партия "Свобода" определилась со своим кандидатом на выборах президента.

Партия "Воля" выдвинула внефракционного народного депутата, члена совета партии Юрия Деревянко кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года.

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Как сообщает «Украинская правда», соответствующее решение было принято на съезде партии в Киеве. Пресс-служба «Воли» сообщила, что участие в съезде приняли 1100 человек.

Юрий Деревянко родился 7 мая 1973 года. Был избран в Верховную Раду VIII созыва по 87-му избирательному округу (Ивано-Франковская область).

Возглавляет подкомитет по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами госвласти и местного самоуправления Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Всего более 30 политиков объявили о намерении принять участие в выборах президента. Согласно последним социологическим опросам, самый высокий рейтинг имеют лидер партии «Батькивщины» Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.