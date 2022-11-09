Он в сотрудничестве с американскими ведомствами оценит запросы украинского правительства, чтобы определить необходимые ресурсы и оборудование.

Джеффри Пайетт, который был послом США в Украине, а теперь занимает должность помощника госсекретаря США, будет отвечать за координацию поддержки Киева в энергосфере.

Государственный департамент вместе с другими американскими ведомствами оценит запросы украинского правительства, чтобы определить необходимые ресурсы и оборудование, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на представителя Госдепа Неда Прайса.

Пайетт координировать программы поддержки Украины со странами "Группы семи" по предоставлению оборудования, помощи, ремонта и укрепления энергосектора нашей страны зимой.

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"Интенсивность обстрелов украинской энергосети кардинально увеличилась с 10 октября. Россия стремится разбить энергосеть и оставить миллионы без электричества, воды или тепла, пытаясь ослабить устойчивость Украины и решимость в холодные зимние месяцы", - отметил он.

В Пентагоне также заявили, что США и партнеры обсуждают варианты решения энергокризиса в Украине.

"Российские ракетные удары разрушили значительную часть украинской энергосети. Повлияли на мощности гидроэнергетики. Поэтому, хотя у меня нет, что объявить сегодня, могу сказать, что мы обсуждаем то, как США, союзники и партнеры могут помочь. Снова, не забегая наперед, мы рассматриваем такие вещи, как обеспечение генераторами, очистителями воды, отопительными устройствами, и тому подобное", - подчеркнул представитель ведомства Пэт Райдер.

Энергетический кризис в Украине

Российские оккупанты начали обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины с 10 октября. Было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

22 октября массовые ракетные обстрелы оккупантов по территории Украины повторились. Тогда 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.

31 октября в результате ракетного террора было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации.

По экспертным оценкам, сейчас разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

Состоянию на 1 ноября Украина договаривалась с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

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