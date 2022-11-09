Рассматриваются, в частности, возможные поставки генераторов, средств для очистки воды, обогревателей и другого.

США обсуждают с союзниками и партнерами возможности обеспечения Украины спецтехникой в условиях продолжения нанесения Россией ударов по критической инфраструктуре.

Как заявил во время брифинга представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, которого цитирует "Укринформ", речь идет о поддержке в условиях "блэкаутов", которые охватили значительную часть страны.

"Я могу сказать, что это обсуждается с точки зрения того, как США, союзники и партнеры могут помочь", - отметил Райдер.

По его словам, рассматриваются, в частности, возможные поставки генераторов, средств для очистки воды, обогревателей и тому подобное.

9 ноября по всей Украине планируются веерные отключения света

В среду, 9 ноября, свет будут выключать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях. Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил, что в Украине ситуация с отключениями света в течение осенне-зимнего периода будет сложной.

По его словам, в некоторых регионах аварийных и плановых отключений может быть больше.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает вероятность того, что столица может остаться без тепла, воды и связи.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что власть рассматривает все возможные сценарии блэкаута.

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