На поврежденных объектах генерации и электросетях продолжаются ремонтные работы.

Дефицит электроэнергии в Украине остается существенным, в пяти областях и в Киеве введены аварийные отключения света.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram, в системе передачи электроэнергии, вследствие значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками россиян, имеются ограничения. В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления.

"По состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным... Сейчас из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в г. Киеве", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирования ряда ключевых объектов требует значительного времени. На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы.

"В то же время мы понимаем намерения врага и риски повторных атак на электросети и электростанции. Должны быть готовы к различным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается. Мы готовы к любым сценариям и при любых условиях восстанавливать работу энергосистемы", - добавили в "Укрэнерго".

Атаки России и массовые отключения света в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, российские войска осуществили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн запусков дронов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, 19 декабря россияне нанесли удары по Киеву беспилотниками Shahed. Враг выпустил по столице 23 дрона, из которых 18 удалось уничтожить.

24 декабря председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что столица и Киевская область приближаются к плановых отключениям электроэнергии, ситуация уже лучше, чем три дня назад.