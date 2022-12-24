Самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Киеве и Киевской области и на востоке и юге страны.

В энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит электроэнергии, сообщает НЭК "Укрэнерго".

"По состоянию на 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций. Также продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений", - отметили в компании.

Согласно информации "Укрэнерго", самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Киеве и Киевской области в результате атаки дронов 19 декабря, и на востоке и юге – там российские войска нанесли новые артиллерийские удары по прифронтовым районам, есть повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

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По данным компании, в частности в Киеве применен режим временных контролируемых аварийных отключений.

"Там, где это возможно, ремонтные работы идут круглосуточно. "Укрэнерго", генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране", - подчеркнули в компании.

Массированные удары по Украине - ситуация со светом

Как сообщал УНИАН, россияне совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн запусков дронов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, 19 декабря оккупанты нанесли удары по Киеву беспилотниками Shahed. Враг выпустил по столице 23 дрона, из которых 18 удалось уничтожить.

Сегодня, 24 декабря, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что столица и Киевская область приближаются к плановым отключениям электроэнергии: ситуация уже лучше, чем три дня назад.

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