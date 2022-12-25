У россиян ничего не получится, заявил Рябцев.

Даже если российские войска выпустят все свои ракеты одновременно, они не смогут погрузить Украину в тотальный блэкаут.

Уверенность в этом высказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, отметив, что электроснабжение все равно возобновят, передает 24 канал.

"Нет, всю страну "выключить" им не получится. Даже если все ракеты выпустят, а у них осталось по меньшей мере на пять массированных ракетных ударов, то все равно ничего не получится", - заявил он.

Эксперт допускает, что новые массированные ракетные удары России по Украине могут на время усугубить ситуацию в энергосистеме, однако, у энергетиков есть четкий план и понимание, что нужно делать.

Массовые отключения света в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, после последнего массированного удара России ночью 19 декабря в Киеве значительно ухудшилась ситуация с отключениями света. Сразу сообщалось, что от дефицита электроснабжения больше всего страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы.

В ту ночь столица выдержала несколько волн атак иранских дронов-камикадзе Shahed. По данным ВСУ, над Украиной уничтожили 30 из около 35 вражеских БПЛА.

25 декабря жителям всех районов Киева пообещали электричество, предупредив о вероятности аварийных отключений.