14 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131".
Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, ударные БПЛА летят с направления восточного побережья Азовского моря.
"Радиолокационными средствами обнаружено более десяти барражирующих боеприпасов. Сейчас зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уже уничтожено десять "Шахедов" противника!", – сообщили в ВС.
В то же время там подчеркнули, что по состоянию на 8:10 боевая работа еще продолжалась.
Около 9:00 в КГВА сообщили, что над Киевом и областью сбили уже 13 беспилотников.
Атака РФ по Киевщине 14 декабря
Около 6:00 в среду, 14 декабря, воздушную тревогу объявили в трех областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой.
После этого оккупанты запустили по меньшей мере 13 дронов-камикадзе по территории Киевской области.
Известно о "прилетах" в Вишневом, где был поврежден жилой дом и автомобиль.
Также был нанесен удар по Шевченковскому району столицы. Там обломками дрона повреждены административные здания.