В КГВА сообщили, что над Киевом и областью сбили уже 13 беспилотников.

14 декабря российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131".

Как сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, ударные БПЛА летят с направления восточного побережья Азовского моря.

"Радиолокационными средствами обнаружено более десяти барражирующих боеприпасов. Сейчас зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уже уничтожено десять "Шахедов" противника!", – сообщили в ВС.

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В то же время там подчеркнули, что по состоянию на 8:10 боевая работа еще продолжалась.

Около 9:00 в КГВА сообщили, что над Киевом и областью сбили уже 13 беспилотников.

Атака РФ по Киевщине 14 декабря

Около 6:00 в среду, 14 декабря, воздушную тревогу объявили в трех областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой.

После этого оккупанты запустили по меньшей мере 13 дронов-камикадзе по территории Киевской области.

Известно о "прилетах" в Вишневом, где был поврежден жилой дом и автомобиль.

Также был нанесен удар по Шевченковскому району столицы. Там обломками дрона повреждены административные здания.

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