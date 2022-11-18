В компании подчеркнули, что именно блэкаута в Украине и хочет добиться Россия.

Блэкаут в Украине маловероятно, но российские захватчики именно этогои хотят добиться.

Об этом сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире информационного телемарафона.

"Блэкаут - это мечта оккупантов, которую они пытаются реализоваться в течение более месяца, но эта мечта никогда не осуществится", - подчеркнул он.

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По его словам, каждый день и ПВО наше становится крепче, и энергетики непрерывно восстанавливают сети, чтобы этого не произошло. При этом Сахарук подчеркнул, что ситуация непростая, "слишком сложная".

Сахарук сказал, что теоретически блэкаут возможен, но "если система развернется, то есть включится в течение следующих трех-четырех часов и даже 6 часов, когда холодно, то это нормально". Он добавил, что хуже будет, когда нельзя будет "включить систему".

По его словам, такое теоретически может быть вследствие значительного разрушения как генерации, так и подстанций, но если вовремя будет происходить ремонт сетей после обстрела, то "вероятность такого сценария будет низкой".

Сахарук рассказал, что Украине для того, чтобы восстановить поврежденные электростанции – их шесть, необходимо 900 элементов оборудования, а для того, чтобы восстановить сети – 9 тысяч элементов оборудования.

При этом он отметил, что средства, необходимые на восстановление 900 элементов, "они в сотни раз больше, чем для 9 тыс.", и купить их сложнее.

Исполнительный директор ДТЭК рассказал, что сейчас самая сложная ситуация в Херсоне, где свет отсутствует вообще.

"Сейчас там всем миром работаем, помогаем местной громаде восстановить свет", - сказал он.

И добавил, что там также сложная ситуация с минированием территории. Также Сахарук сообщил, что также непростая ситуация в прифронтовых территориях. В частности, это Запорожье, Харьков, Чернигов, Сумы. Потому что там происходят постоянные обстрелы и обесточивания.

По его словам, если говорить о последствиях атаки, которая была во вторник (15 ноября - УНИАН), то, к сожалению, больше всего отключений в Винницкой и Львовской, а также Тернопольской областях.

"Очень много отключений в Киеве и области, потому что здесь огромный дефицит возникает из-за сетевых ограничений. Особенно Киев сегодня страдает много, потому что, кроме почасовых отключений, еще идут аварийные отключения", - подчеркнул он.

Российские удары по энергетике Украины

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила противовоздушная оборона. Также было ликвидировано 10 "шахедов".

В результате массированной ракетной атаки было повреждено около 15 энергетических объектов в различных областях. Энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине.

По словам премьер-министра Шмыгаля, почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов российских оккупантов по критической инфраструктуре нашего государства. Он подчеркнул, что при условии продолжения вражеских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры плановые и аварийные отключения электроэнергии в Украине могут стать более частыми и длинными.

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