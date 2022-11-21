Отмечается, что специалисты постепенно восстанавливают энергосистему Украины после российских обстрелов, к тому же на выходных потребление электроэнергии меньше чем в будни.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, благодаря чему в выходные дни применялись только плановые отключение электроэнергии для потребителей.

"Ситуация продолжает быть сложной, но мы же не сидим сложа руки – мы восстанавливаемся. И понемногу оправляемся после аварий и обстрелов, которые были у нас в начале недели. Плюс к этому, в выходные потребление электроэнергии у нас традиционно меньше чем в будни, поэтому мы обходимся сейчас лишь плановыми отключениями электроэнергии", - акцентировал Сахарук в эфире информационного телемарафона 20 ноября.

Он отметил, что основное отличие аварийных отключений от плановых в том, что энергетики сами не знают, когда произойдут аварийные отключения, поэтому не могут предупредить потребителей о них.

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"На то они и аварийные, что мы не знаем когда это случится. Они случаются довольно короткий промежуток времени. То есть, мы знаем о том, что нужно выключать потому, что происходит перегрузка сети или отдельного участка сети. И тогда, дается команда выключить, чтобы не перегорела система из-за перегрузки, из-за включения большого количества приборов на определенной территории", - пояснил Сахарук.

Он констатировал, что на восстановление и стабилизацию ситуации в энергосистеме влияют три основные составляющие.

"У нас три таких компонента нашего счастья, скажем так. Первое - это постоянное повышение эффективности ПВО и мы видим, что оно растет постоянно. Второе - это гражданская защита нашего оборудования и инфраструктуры от вторичного ущерба, не от прямого попадания ракеты, а от взрывной волны и прочего такого. Третье - это эффективное и максимально быстрое восстановление, чем мы занимаемся....И чем быстрее мы будем двигаться с точки зрения повышения ПВО – это основная, гражданской защиты и надлежащей организации работы по восстановлению, тем короче у нас будут плановые отключения. Тем выше вероятность того, что не будет аварийных отключений. И возможно, в некоторые дни мы можем дойти до ситуации, когда плановые отключения будут очень короткие или же, в идеале, их вообще не будет", - подчеркнул Сахарук.

Отключение света в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре и ноябре энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов. По экспертным оценкам, сейчас в Украине разрушено или повреждено около 50% энергетической инфраструктуры.

Минэнерго 19 ноября заверило, что ситуация с энергоснабжением в стране контролируемая. В то же время украинцев призывают помочь энергетикам и уменьшить нагрузку на сеть.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что больше всего проблем с электричеством имеют Киевская, Одесская и Харьковская области.

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