В "Укрэнерго" работают над тем, чтобы полностью восстановить возможность подать электроэнергию всем потребителям.

Больше всего от массированных атак России по украинской энергосистеме в разные периоды пострадали Киев, Одесса, Днепр, а также Днепропетровская, Николаевская, Херсонская и Харьковская области.

Как сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время информационного телемарафона, это зависит от времени, поскольку после различных массированных атак разные регионы оказываются в более затруднительном положении, чем другие.

"Мы помним, какие у нас были проблемы после обстрела дронами-камикадзе Одессы. Мы помним, что у нас после одного с массированных ракетных обстрелов были проблемы в Днепре и Днепропетровской области. Недавно были проблемы в Киеве. Сейчас у нас есть значительные повреждения в западном регионе, на юге нашей страны. В частности, в Николаевской, в Херсонской и в Харьковской области тоже. Это как раз те области, которые больше всего пострадали от массированных атак", - сказал Кудрицкий.

Он заверил, что в компании работают над тем, чтобы полностью восстановить возможность подать электроэнергию всем потребителям. Также в компании будут параллельно работать над тем, чтобы как можно больше генерирующих мощностей вернулись в систему для минимизации общего дефицита электроэнергии.

Массированные атаки России и отключения света - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, российские захватчики осуществили уже 10 массированных ракетных атак и несколько волн запусков дронов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

13 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украине на поверхностное восстановление энергообъектов необходимо не менее 1,5 млрд евро. По словам президента, большинство украинских электростанций повреждено или разрушено в результате российских обстрелов.